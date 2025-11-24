'Confronto acidental' entre as Coreias é possível a qualquer momento

As Coreias do Norte e do Sul estão em uma "situação muito perigosa", em que um confronto acidental é possível a qualquer momento, disse o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, nesta segunda-feira (24), segundo a agência de notícias Yonhap. Lee afirmou ainda que é crucial que Seul estabeleça diálogo com Pyongyang.

A Coreia do Norte está se recusando contatos da vizinha ao Sul e está instalando cercas de arame farpado ao longo da fronteira militar, algo que não era feito desde o fim da Guerra da Coreia (1950-1953), disse Lee. "As relações intercoreanas se tornaram muito hostis e conflituosas, e na ausência até mesmo de um nível básico de confiança, o Norte está demonstrando um comportamento muito extremo", afirmou Lee. Ele falava aos repórteres em um voo da África do Sul, onde participou da cúpula do G20.

A Coreia do Sul propôs conversas com a Coreia do Norte em 17 de novembro para discutir o estabelecimento de uma fronteira clara ao longo da zona desmilitarizada para evitar confrontos armados que poderiam potencialmente desencadear um conflito mais amplo.

A Coreia do Norte não respondeu ou reagiu à proposta de diálogo. Houve mais de dez invasões de fronteira por soldados norte-coreanos neste ano, algumas levando tropas sul-coreanas a disparar tiros de advertência, seguindo um protocolo estabelecido para situações do tipo. Lee disse que conquistar a paz com a Coreia do Norte será um esforço de longo prazo, mas quando um regime de paz firme for estabelecido, "seria melhor" para a Coreia do Sul e os EUA cessarem os exercícios militares conjuntos.

Pyongyang condenou tais exercícios dos aliados, chamando os ensaios para uma guerra nuclear contra o país. Cerca de 28,5 mil soldados americanos e sistemas de armas estão posicionados na Coreia do Sul. O Norte lançou vários foguetes uma hora antes da visita do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, à fronteira do país com o Sul. Havia oito anos que um secretário de Defesa dos EUA não visitava o local.