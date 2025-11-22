China espera 12,7 milhões de formandos universitários em 2026

O Ministério da Educação da China informou que o número total de graduados universitários em todo o país em 2026 é estimado em cerca de 12,7 milhões, o que representará um aumento de 480 mil em relação a 2025.

Diante da situação, o ministério organizou que localidades e instituições de ensino superior lancem uma campanha específica para melhorar a qualidade e ampliar a escala de empregos para graduados universitários em 2026.

Para promover a alta qualidade e o pleno emprego dos graduados, a campanha foca em esforços como apoiar o empreendedorismo para impulsionar o emprego, aprofundar a integração de indústrias e educação para alinhar ainda mais oferta e demanda e garantir apoio a grupos necessitados por meio de assistência direcionada, disse o ministério.

Desde o início do semestre de outono deste ano, mais de 12 milhões de oportunidades de emprego foram reunidas e oferecidas aos graduados por meio de uma série de atividades de recrutamento em campi realizadas por universidades em todo o país, segundo o ministério.