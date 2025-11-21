Trump diz que quinta-feira é 'prazo final' para Ucrânia aceitar plano de paz dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Ucrânia tem até a próxima quinta-feira para aceitar o plano de paz proposto por Washington para encerrar a guerra. Em entrevista à Fox News Radio, Trump declarou que a data "é o prazo final", embora admita já ter "estabelecido muitos prazos" no passado.

"Se as coisas estão funcionando bem, você tende a estendê-los", afirmou o republicano, mas reiterou que considera a data um limite firme. Segundo ele, a próxima quinta-feira é um momento "apropriado" para que Kiev aceite o acordo.

Trump também garantiu que não pretende retirar as sanções impostas à Rússia.

Questionado sobre o risco de Moscou atacar países bálticos, disse que "eles serão impedidos" e avaliou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "não está procurando mais guerra". "Ele sofreu punição. Era para ser uma guerra de um dia que acabou entrando no quarto ano agora", declarou.

O presidente ainda comentou sua próxima reunião com o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, classificando o encontro como potencialmente "muito civilizado". "Acho que vamos nos dar bem", disse. Segundo a agenda oficial de Trump, o encontro deve ocorrer no fim da tarde desta sexta.

Trump também reagiu ao discurso de vitória de Mamdani, no qual o prefeito eleito fez críticas a ele. O presidente admitiu que o "atingiu um pouco forte" durante a campanha e disse não ter entendido a provocação para "aumentar o volume". "Não sei exatamente o que ele quer dizer com 'aumente o volume' ele precisa ter cuidado quando diz isso para mim", declarou.