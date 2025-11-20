Terceiro lugar no Chile quer que candidatos à Presidência no 2º turno disputem seus votos no YouTube

O economista liberal Franco Parisi, líder do Partido Popular (PDG), anunciou que fará uma consulta digital para determinar se seu partido apoiará a candidata da esquerda, Jeanette Jara, ou o representante direitista, José Antonio Kast, no segundo turno das eleições presidenciais no Chile, marcado para 14 de dezembro.

No último domingo, Jeanette (Partido Comunista) conquistou 26,8%, e Kast (Partido Republicano), 23,9%, segundo informações da autoridade eleitoral do país. Parisi convidou os dois candidatos a participar de seu programa no YouTube, "Bad Boys", visando discutir suas propostas.

Jeanette respondeu positivamente ao convite, mas destacou que sua participação dependerá de sua agenda, pois disse ter interesse em conversar com os cidadãos sobre as questões pendentes. Kast, por sua vez, ainda não confirmou se participará do programa. Parisi, que teve uma boa votação no primeiro turno, ficou em terceiro lugar.

O candidato do Partido Republicano já recebeu apoios de adversários do primeiro turno, como Johannes Kaiser, que ficou em quarto lugar, e Evelyn Matthei, que terminou em quinto, o que aumenta suas chances de vitória no segundo turno.

Ainda que seja considerado favorito na disputa final, Kast teve um resultado ligeiramente pior no primeiro turno de 2025 em comparação ao de 2021: nacionalmente, ele teve 27,9% dos votos há quatro anos, ante 25,8% de Boric; das 16 regiões do país, ele tinha vencido em 10 em 2021 e ganhou em 7 no domingo.

O candidato ultradireitista se saiu melhor no centro do país. Ele perdeu para Parisi as regiões de Arica-Parinacota e Tarapacá, no norte, e a de Aysén, no sul, para Jara.

Parisi enfatizou o objetivo democrático do PDG, buscando o envolvimento da população em sua decisão, com a consulta digital. O partido dele se saiu melhor no norte do país, conquistando 4 de 16 regiões chilenas. Ele criticou as pesquisas eleitorais, que o colocavam em quinto lugar no primeiro turno e disse não acreditar que Kast irá arrasar no segundo turno. "As pesquisas não captam que Jara irá captar parte dos votos de Matthei, dos que são contra Augusto Pinochet [ditador defendido por Kast no passado]."

Ele também afirmou que a parte dos eleitores de Kaiser interessa que Kast não ganhe as eleições para que o libertário tenha mais chances em quatro anos. O comando da campanha de Jeanette já está considerando atender algumas demandas do programa de Parisi, como o reembolso do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) sobre medicamentos.