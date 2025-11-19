Ucrânia enfrenta escândalo de corrupção no setor energético em plena guerra

A Ucrânia atravessa uma das maiores crises governamentais desde o início da invasão russa, após órgãos revelarem um esquema de desvio de recursos e propinas de aproximadamente US$ 100 milhões no setor energético estatal. A investigação de 15 meses, que incluiu 1.000 horas de escutas telefônicas, expôs uma rede que extorquia entre 10% e 15% em propinas de contratos da empresa nuclear estatal Energoatom.

O escândalo levou à renúncia dos ministros da Justiça e Energia, após pedido do presidente Volodimir Zelenski.

O caso ganhou dimensão política ao envolver Tymur Mindich, coproprietário da empresa de produção de mídia de Zelenski e figura influente em setores estratégicos como a fabricação de drones. Gravações divulgadas pelo Escritório Nacional Anticorrupção (NABU) sugerem que Mindich, usando o codinome "Karlsson", participava do esquema que também incluía discussões sobre atrasos deliberados na construção de fortificações para proteger instalações energéticas de ataques russos, visando contratos mais lucrativos.

O escândalo acontece no pior momento possível, enquanto a Rússia intensifica ataques à infraestrutura energética ucraniana causando apagões antes do inverno, e o país depende de fundos europeus para o setor. Parceiros internacionais, como a Alemanha, manifestaram preocupação, já que destinaram muitos recursos ao setor energético ucraniano. Autoridades europeias afirmaram que acompanharão o caso de perto e que consequências poderão ser aplicadas.

"Internamente, este escândalo será usado para minar a unidade e a estabilidade dentro do país. Externamente, nossos inimigos o usarão como argumento para interromper a ajuda à Ucrânia", disse Oleksandr Merezhko, um legislador do partido de Zelenski. "Parece muito ruim aos olhos de nossos parceiros europeus e americanos. Enquanto os russos destroem nossa rede elétrica e as pessoas têm que suportar apagões, alguém no topo estava roubando dinheiro durante a guerra". Fonte: Associated Press.