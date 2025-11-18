Porto Alegre,

Publicada em 18 de Novembro de 2025 às 19:58

Presidente do Equador demite quatro ministros após derrota em referendo

Noboa ainda realocou outros dois chefes depois de população rejeitar medida simpática aos EUA

MARCOS PIN/AFP/JC
Agências
O presidente do Equador, Daniel Noboa, exonerou seis dos seus 17 ministros após a derrota no plebiscito sobre a instalação de bases militares estrangeiras no território equatoriano, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira (18).
O presidente sofreu um duro e inesperado revés no domingo (16), quando a maioria dos cidadãos do país rejeitou um referendo que permitiria o retorno das tropas militares estrangeiras, proibidas desde 2008, bem como a elaboração de uma nova Constituição, o fim do financiamento estatal para partidos políticos e a redução do número de membros do Congresso.
O gabinete presidencial informou que Noboa exonerou os ministros do Trabalho, da Saúde, da Agricultura e da Educação, enquanto os ministros do Interior e do Desenvolvimento Humano foram realocados para outras pastas. Ele também nomeou um novo chefe da Secretaria de Gestão de Riscos.
O presidente "fez uma série de ajustes no gabinete" com o "objetivo de fortalecer a administração pública", afirmou o comunicado, sem dar mais explicações. No poder desde 2023, Noboa havia vencido três eleições consecutivas: duas presidenciais e um referendo. Com o referendo deste domingo, ele buscou intensificar sua guerra contra o crime organizado com o apoio dos Estados Unidos.
Zaida Rovira deixou o cargo de Ministra do Governo, responsável pela política interna, para assumir a pasta do Desenvolvimento Humano, cujo chefe, Harold Burbano, foi transferido para o Ministério do Trabalho. Segundo a Presidência, essas nomeações visam fortalecer o Poder Executivo "para atender às necessidades do país".
 

