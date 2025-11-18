María Corina publica manifesto com visão para Venezuela pós-Maduro

A opositora da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, publicou manifesto nesta terça-feira em que expõe sua visão para o país após eventual queda de Maduro - a aposta de María Corina em meio às pressões do governo de Donald Trump contra o regime.

Washington tem hoje mobilizada no Caribe uma frota que inclui o maior e mais poderoso porta-aviões do mundo para operações contra o narcotráfico. O ditador venezuelano é visto pela Casa Branca como líder de um cartel narcotraficante, o que deixa claro o recado político da mobilização militar. Apesar da pressão, Trump disse recentemente que poderia negociar com Maduro, sem detalhar o que isso significaria e o que estaria em jogo.

LEIA TAMBÉM: Trump diz que pode conversar com Maduro em meio à mobilização militar no Caribe

"Estamos no limiar de uma nova era", disse ela em um vídeo publicado nas redes sociais. "O longo e violento abuso de poder deste regime está chegando ao fim. Voltaremos a erguer uma sociedade livre na qual o governo vai servir aos seus cidadãos, e o propósito supremo do Estado será salvaguardar os direitos naturais de todos os venezuelanos", acrescentou a opositora.

María Corina defende que a última eleição no país, em julho de 2024, foi fraudada por Maduro para que ele exercesse um terceiro mandato no país, que vive há anos grave crise humanitária e econômica. Os EUA, entre outros países, também não reconheceram o resultado divulgado pelo regime.

A opositora subscreve a denúncia de Washington de que Maduro lidera um cartel da droga, embora especialistas contestem essa acusação e o regime negue. Desde o início da atual crise entre EUA e Venezuela, em agosto, a Casa Branca sob Trump tem feito pressão constante sobre o regime. Dezenas de embarcações e aeronaves, além de milhares de soldados, estão mobilizados no Caribe.