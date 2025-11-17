Japão mobiliza aviação após detectar drone da China próximo a Taiwan

O Japão anunciou nesta terça-feira (17) que mobilizou sua aviação após detectar um suposto drone chinês entre Taiwan e a ilha japonesa mais próxima, em meio ao aumento das tensões provocado pelas declarações da primeira-ministra japonesa sobre o território.

O chefe de gabinete japonês, Minoru Kihara, disse a jornalistas que, no domingo (16), navios da Guarda Costeira chinesa passaram horas em águas territoriais japonesas ao redor das ilhas conhecidas como Senkaku no Japão e Diaoyu na China - um arquipélago no Mar da China Oriental controlado por Tóquio, mas reivindicado por Pequim.

A Guarda Costeira japonesa afirmou ter afastado as embarcações. Antes de chegar ao poder, em outubro, Sanae era uma forte crítica da China e do fortalecimento militar de Pequim na região da Ásia-Pacífico. A tensão diplomática entre os países cresceu quando, pouco depois de assumir o cargo de primeira-ministra, ela afirmou que um ataque chinês a Taiwan que ameaçasse a sobrevivência do Japão poderia desencadear uma resposta militar de Tóquio.

Pequim reivindica o território de Taiwan - formalmente chamado de República da China, com um presidente eleito democraticamente- como parte do seu território e não descarta utilizar a força em caso de reunificação.

Em resposta a uma pergunta feita em 7 de novembro no Parlamento sobre em que situações poderia acionar o uso das Forças de Autodefesa, Sanae afirmou que uma tentativa chinesa de submeter Taiwan pela força seria um exemplo. Isso porque um ataque a navios de guerra dos Estados Unidos envolvidos na quebra de um bloqueio chinês à ilha poderia obrigar o Japão a intervir para defender o aliado.

Tóquio, como a maior parte dos países, não mantém relações diplomáticas oficiais com Taipé, mas oferece apoio político e estratégico nos bastidores, assim como Washington. O arquipélago japonês está a cerca de 110 km do território taiwanês e abriga a maior concentração de tropas americanas fora dos EUA. Por isso, uma incursão chinesa poderia representar um risco direto à segurança do Japão, argumento repetido por Sanae.

As declarações ocorreram dias após a primeira-ministra se reunir com o líder do regime chinês, Xi Jinping, durante a cúpula da Apec em Gyeongju, na Coreia do Sul.