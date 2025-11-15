Vendas no varejo da China aumentam 4,3% nos primeiros 10 meses

As vendas no varejo de bens de consumo da China subiram 4,3% ano a ano nos primeiros 10 meses de 2025, mostraram dados do Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) nesta sexta-feira (14). As vendas no varejo de bens de consumo do país totalizaram 41,2169 trilhões de yuans (cerca de US$ 5,82 trilhões) durante o período, de acordo com dados do DNE. Em outubro, as vendas no varejo aumentaram 2,9% ano a ano.

À medida que as medidas de políticas para impulsionar o consumo de serviços entraram em vigor e a economia do feriado deu um forte impulso, as vendas no varejo de bens e serviços continuaram a crescer, disse o porta-voz do DNE, Fu Linghui, em uma entrevista coletiva.

Nos primeiros 10 meses, as vendas no varejo no setor de serviços aumentaram 5,3% ano a ano, superando a taxa de crescimento das vendas no varejo de bens. De janeiro a outubro, as vendas no varejo de bens de consumo nas áreas urbanas aumentaram 4,2% ano a ano, enquanto as vendas no varejo nas áreas rurais aumentaram 4,6% ano a ano.

As vendas no varejo online continuaram sendo um ponto positivo, subindo 9,6% ano a ano nos primeiros 10 meses, mostraram os dados do DNE. Como a China está em um estágio crítico de atualização de sua estrutura de consumo, há um amplo potencial de crescimento em setores como turismo cultural e serviços de saúde, enquanto a rápida ascensão das economias de prata e estreia está injetando um novo impulso na expansão do consumo, disse Fu.

Com as políticas pró-consumo em pleno andamento, as vendas no mercado têm permanecido geralmente estáveis. No entanto, tanto a capacidade de consumo quanto a confiança dos residentes ainda têm espaço para melhorar, disse ele.

Fu observou que, no futuro, serão feitos esforços para implementar políticas pró-consumo, estabilizar o emprego e aumentar a renda, expandir a oferta de alta qualidade e aperfeiçoar o ambiente de consumo, liberando efetivamente o potencial do consumidor.