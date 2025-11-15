Ministério da Defesa da China justifica escolha do porto-base do porta-aviões Fujian

Um porta-voz militar chinês disse nesta sexta-feira (14) que os navios da Marinha do Exército de Libertação Popular (ELP) navegarão para onde for necessário a fim de proteger os interesses nacionais da China, ao responder a uma pergunta sobre a escolha do porto-base do porta-aviões Fujian.

O Fujian, o primeiro porta-aviões da China equipado com catapultas eletromagnéticas, foi comissionado no início deste mês em um porto naval na cidade de Sanya, na província insular de Hainan, no Sul do país. O porto de Sanya foi selecionado como seu porto-base.

Jiang Bin, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, disse que o porto-base do Fujian foi escolhido com base em fatores como as condições hidrológicas do porto militar, a localização e a construção de instalações de apoio, além da conveniência para o porta-aviões realizar missões de prontidão de combate e treinamento no mar.

Ele reiterou que a China segue o caminho do desenvolvimento pacífico, adota uma política de defesa nacional de caráter defensivo e que as forças armadas chinesas permanecem uma força firme em favor da paz mundial.