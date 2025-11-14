Epstein é problema dos democratas e eu tenho um país para governar, diz Trump após revelações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Partido Democrata nesta sexta-feira (14) ao reagir ao avanço de iniciativas no Congresso para divulgar arquivos relacionados ao caso Jeffrey Epstein. Em publicação na rede Truth Social, o republicano escreveu que o assunto é uma farsa criada para desviar a atenção de todas as "políticas ruins" e do que chamou de "vexame da paralisação" recente do governo.

Trump escreveu também que o assunto é um problema dos democratas, não dos republicanos. Os opositores, acrescentou, estariam usando "tudo ao seu alcance" para "promover novamente a farsa Epstein", apesar de o Departamento de Justiça já ter divulgado, segundo ele, 50 mil páginas de documentos sobre o caso.

"Epstein era democrata e é um problema dos democratas, não dos republicanos!", escreveu Trump. "Não perca seu tempo com Trump. Eu tenho um país para governar!"

As declarações foram feitas após parlamentares democratas divulgarem na quarta (12) e-mails atribuídos a Epstein sugerindo que o atual presidente tinha ciência dos abusos sexuais que teriam sido cometidos e que passou horas com uma das vítimas.

O tema é caro à base trumpista e considerado sensível para o líder republicano, que sempre negou envolvimento nos abusos. Grupos que inclusive formam a base de apoio do presidente exigem que o Departamento de Justiça esclareça o conteúdo dos documentos e identifique envolvidos que ainda não teriam sido expostos no escândalo.