Trump espera assinar projeto para colocar fim a shutdown ainda nesta quarta-feira, diz Casa Branca

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quarta-feira (12), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera assinar ainda na noite desta quarta o projeto de lei que permitirá o financiamento para que as atividades federais do país sejam reabertas.

A Câmara dos EUA pode votar ainda hoje o projeto de lei para liberar os recursos e colocar fim ao shutdown do governo, que represou uma série de dados econômicos fundamentais para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Leavitt também disse que a campanha dos EUA no Caribe para combater os traficantes de drogas continuará. O grupo de ataque liderado pelo USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, entrou na terça-feira na área de responsabilidade do Comando Sul dos EUA (Southcom), que abrange a América Latina e o Caribe, segundo informou ontem a Marinha norte-americana.