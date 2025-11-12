E-mails de Epstein sugerem que Trump sabia de abusos sexuais

O financista Jeffrey Epstein, morto em 2019 após ser acusado de exploração e tráfico sexual, escreveu em e-mails que Donald Trump passou "horas em sua casa" com uma das vítimas e que o atual presidente "sabia sobre as meninas" envolvidas no esquema, segundo mensagens obtidas pelo Congresso dos Estados Unidos.
As mensagens foram divulgadas por democratas do Comitê de Supervisão da Câmara e levantam dúvidas sobre a relação entre Trump e Epstein. O republicano sempre negou envolvimento nos crimes atribuídos ao financista.
Segundo o jornal americano The New York Times, os e-mails foram enviados ao Congresso junto de outros documentos como parte da investigação sobre a rede sexual. As mensagens foram editadas para proteger a identidade das vítimas e não está claro se fazem parte de diálogos mais amplos. Os e-mails teriam sido trocados após o acordo judicial de 2008 que livrou Epstein de acusações federais, mais graves, em troca de uma confissão de culpa em nível estadual.
"Quero que você perceba que aquele cachorro que não latiu é Trump. [A vítima] passou horas na minha casa com ele, e ele nunca foi mencionado", escreveu Epstein numa mensagem de 2011 enviada à socialite Ghislaine Maxwell, que foi namorada do financista e condenada pela Justiça em cinco acusações por recrutar jovens e ajudar o investidor a abusar delas.
Em outro e-mail, de 2019, Epstein escreveu ao escritor Michael Wolff que Trump "sabia sobre as meninas, pois pediu a Ghislaine que parasse [o esquema]", ainda de acordo com as mensagens divulgadas.
"Esses e-mails e correspondências recentes levantam questões gritantes sobre o que mais a Casa Branca está escondendo e sobre a natureza da relação entre Epstein e o presidente", escreveu o deputado democrata Robert Garcia, da Califórnia, em comunicado após a divulgação das mensagens.
Trump nega qualquer envolvimento e diz que o caso é "mais uma farsa dos democratas". Ele reconhece ter sido próximo de Epstein nos anos 1990 e início dos 2000, mas afirma que rompeu a amizade após uma disputa por um imóvel em Palm Beach, na Flórida.
Folhapress