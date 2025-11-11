Iraque renova Parlamento em eleição sob influência de EUA e Irã

Milhares de iraquianos foram às urnas nesta terça (11) para escolher os 329 integrantes do Parlamento. O pleito, o sexto desde a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003, ocorreu sob forte vigilância internacional e pode definir o rumo de um país dividido entre as influências de Washington e Teerã.

O primeiro-ministro, Mohammed Shia al-Sudani, que busca um segundo mandato, é apontado como o favorito, mas deve ficar longe de conquistar maioria absoluta. A previsão é de meses de negociações entre partidos xiitas, sunitas e curdos para a formação de um novo governo e a escolha do premiê.

A votação foi marcada por baixa participação, o que seria, segundo especialistas, reflexo da desconfiança generalizada na política. Segundo a Comissão Eleitoral, apenas 23% dos eleitores tinham comparecido às urnas até o meio do dia, e as seções foram encerradas às 18h (12h em Brasília). Os resultados preliminares devem ser divulgados em até 48 horas, e o resultado final é esperado para a próxima semana.

As eleições ocorreram sem a participação do influente clérigo xiita Moqtada al-Sadr, que convocou seus seguidores a boicotar a votação. A ausência de seu movimento, que conta com centenas de milhares de apoiadores, tende a diminuir ainda mais a taxa de comparecimento, que já havia sido baixa no pleito anterior, em 2021, com apenas 41% dos eleitores comparecendo às urnas.

Em Bagdá, as ruas decoradas com cartazes eleitorais estavam quase desertas, com pouca movimentação além da presença de forças de segurança, segundo a Reuters. "A cada quatro anos, a história se repete. Não vemos rostos novos nem energia para transformações", disse à AFP o estudante Al Hassan Yasin.

Ainda assim, mais de 7.700 candidatos concorreram, entre eles quase um terço de mulheres. Apenas 75 são independentes - número baixo diante de uma lei eleitoral que, segundo críticos, favorece partidos tradicionais.

Desde a queda de Saddam Hussein, em 2003, o Iraque tenta consolidar um sistema político em que há repartição de poder entre grupos religiosos e étnicos: o primeiro-ministro é xiita, o presidente do Parlamento é sunita e o presidente da República é curdo. Essa estrutura ajudou a conter tensões sectárias, mas também cristalizou a influência de elites políticas e milícias que controlam o Estado.

O país, de 46 milhões de habitantes, tem infraestrutura precária, serviços públicos deficientes e corrupção endêmica. Jovens, que representam a maioria da população, manifestam frustração com a falta de empregos e perspectivas.

O novo governo terá de equilibrar a relação entre EUA e Irã, lidar com grupos armados alinhados a Teerã e responder à pressão de Washington para que essas milícias sejam desmobilizadas. Ao mesmo tempo, dizem especialistas, será pressionado a entregar melhorias concretas na vida cotidiana e evitar novos protestos populares como os que tomaram as ruas em 2019 e 2020.