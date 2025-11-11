França anuncia comitê para escrever Constituição de Estado palestino

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (11) a criação de um "comitê conjunto para a consolidação do Estado da Palestina" que atuaria em uma Constituição do país. A declaração ocorre durante uma visita histórica do líder da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ao Palácio do Eliseu.

Não ficou claro imediatamente como o órgão atuaria, mas o francês falou em trabalhar sobre "todos os aspectos", incluindo os "constitucionais e organizacionais" do novo Estado. "O trabalho de elaboração de uma nova Constituição terá como objetivo cumprir todas as condições para a criação de um Estado palestino", disse ele à imprensa, após uma reunião de mais de uma hora com Abbas.

Em seguida, Macron afirmou que "não quer ver o Hamas retomar o controle da Faixa de Gaza" e que a prioridade nos territórios palestinos deve ser "o estabelecimento de eleições presidenciais livres", declarações com as quais o líder palestino diz concordar.

"Reafirmamos aqui, perante vocês, o nosso compromisso com as reformas", afirmou ele, incluindo "a organização de eleições presidenciais e parlamentares". Anteriormente, o presidente francês havia especificado que o pleito ocorreria "um ano após a transição para a segunda fase do cessar-fogo", que contempla, por sua vez, o desarmamento do Hamas.

Em uma entrevista publicada nesta terça pelo jornal francês Le Figaro, Abbas já havia dito que o Hamas não terá nenhum papel de governança em Gaza.