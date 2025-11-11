Entidades pressionam Alemanha a investir US$ 2,5 bi em fundo para florestas na COP30

Um grupo de 12 organizações ambientais e humanitárias enviou uma carta ao primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, pedindo que o país anuncie, ainda durante a COP30, um investimento de pelo menos US$ 2,5 bilhões no TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre), criado pelo Brasil para financiar a preservação em países em desenvolvimento.

No documento, as entidades afirmam que o TFFF representa "um novo capítulo no financiamento sustentável", por combinar aportes públicos e privados em projetos de conservação de longo prazo. Segundo elas, uma contribuição expressiva de Berlim é decisiva para manter o impulso em torno do fundo e garantir à Alemanha influência sobre seu desenho final, por meio de um assento no conselho de governança.

As entidades, entre elas, a Global Citizen, a Germanwatch e a WWF, defendem que o anúncio ocorra ainda durante a conferência, o que também ajudaria a preservar recursos já prometidos por países como Noruega e França, além de forçar novos compromissos de outras nações.

"Com uma contribuição própria concreta e ambiciosa, a Alemanha poderá aumentar a pressão sobre China, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido para que também contribuam com o TFFF. A mobilização de mais capital público é essencial para o sucesso do mecanismo", dizem os signatários.

Os autores dizem ainda que a Alemanha, como a terceira maior economia do mundo, poderia até se igualar à Noruega ao destinar US$ 3 bilhões ao fundo, vinculado a melhorias em padrões ambientais e sociais dos projetos financiados.

O texto defende a participação no TFFF por suas perspectivas pragmáticas. "Um investimento no TFFF não é uma doação de caridade nem um ativo de rentabilidade, mas sim um investimento estratégico em segurança global, multilateralismo, estabilidade climática e justiça, que será reembolsado com juros", afirmam.

O presidente Lula (PT) afirma que o fundo deve ser o principal resultado concreto a ser entregue durante a COP30, mas o ritmo de adesões tem desafiado o clima de otimismo.

O maior valor até agora foi anunciado pela Noruega. Eles afirmaram que pretendem fazer um aporte de US$ 3 bilhões em dez anos, com algumas condições (como o investimento robusto de outros países).

Já os franceses disseram que planejam investir U$500 milhões. Assim, os dois países se juntam ao Brasil, o primeiro a anunciar um investimento (de US$ 1 bilhão), e à Indonésia, que se comprometeu com o mesmo valor. O montante total fica em torno de US$ 5,6 bilhões.