Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalTarifas

Publicada em 10 de Novembro de 2025 às 18:36

Trump diz que teria que pagar US$ 2 tri em reembolso de tarifas, se perder na Suprema Corte

Trump está sendo julgado pela Suprema Corte em decorrência da aplicação de tarifas

Trump está sendo julgado pela Suprema Corte em decorrência da aplicação de tarifas

AFP
Compartilhe:
Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (10) que, se a Suprema Corte do país decidir por abolir as tarifas, seu governo teria que reembolsar em receitas tarifárias e investimentos mais de US$ 2 trilhões, o que seria, segundo ele, "uma catástrofe para a segurança nacional".
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (10) que, se a Suprema Corte do país decidir por abolir as tarifas, seu governo teria que reembolsar em receitas tarifárias e investimentos mais de US$ 2 trilhões, o que seria, segundo ele, "uma catástrofe para a segurança nacional".
LEIA TAMBÉM: Trump pede à Suprema Corte para autorizar envio da Guarda Nacional para Chicago
Em publicação na Truth Social, o republicano disse que os números de retribuição citados pelos "lunáticos da esquerda radical" "são muito mais altos do que aqueles declarados pela nossa falsa oposição - oposição principalmente de países estrangeiros que fariam qualquer coisa para poder nos cobrar tarifas sem retaliação".
"Aqueles que se opõem a nós na Suprema Corte apresentam números baixos para que o Tribunal pense que é fácil sair desta situação terrível em que estes anarquistas e bandidos nos colocaram!", acrescentou ele.

Notícias relacionadas