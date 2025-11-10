Trump diz que teria que pagar US$ 2 tri em reembolso de tarifas, se perder na Suprema Corte

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (10) que, se a Suprema Corte do país decidir por abolir as tarifas, seu governo teria que reembolsar em receitas tarifárias e investimentos mais de US$ 2 trilhões, o que seria, segundo ele, "uma catástrofe para a segurança nacional".

Em publicação na Truth Social, o republicano disse que os números de retribuição citados pelos "lunáticos da esquerda radical" "são muito mais altos do que aqueles declarados pela nossa falsa oposição - oposição principalmente de países estrangeiros que fariam qualquer coisa para poder nos cobrar tarifas sem retaliação".

"Aqueles que se opõem a nós na Suprema Corte apresentam números baixos para que o Tribunal pense que é fácil sair desta situação terrível em que estes anarquistas e bandidos nos colocaram!", acrescentou ele.