Cúpula na Colômbia encerra com crítica indireta aos EUA, à Nicarágua e à Venezuela

Críticas indiretas aos Estados Unidos por suas ações militares no Caribe e sua política comercial e de imigração marcaram a declaração final da 4ª cúpula UE-Celac, que reuniu 58 países da União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O documento também mandou recado à Venezuela e à Nicarágua, ao defender "eleições livres e transparentes". Representantes de ambos os países não assinaram o texto conjunto.

Sem citar os americanos, a declaração pede "segurança marítima e estabilidade regional no Caribe", onde o governo de Donald Trump tem bombardeado embarcações sob acusação de ligação com o narcotráfico. O mais recente foi anunciado pelo Pentágono nesta segunda-feira (10), com seis mortos; Contando estas vítimas, já são 75 os que morreram em ataques a barcos por forças americanas.

"Reafirmamos nossa adesão aos princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas, em particular a igualdade soberana dos Estados, o respeito à integridade territorial e de a independência política, a não intervenção em assuntos que são essencialmente da jurisdição interna dos Estados e o arranjo pacífico das controvérsias. Reiteramos nossa oposição à ameaça ou ao uso da força", diz o texto.

Em 52 pontos, o documento reforça também a necessidade de democracia e diálogo multilateral, cita a guerra na Ucrânia, o conflito em Gaza e sugere reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas "para torná-lo mais representativo" (um ponto que interessa particularmente ao Brasil, que deseja ser membro permanente do órgão). O Uruguai, que assume a próxima presidência rotativa da cúpula, deve propor agora um "mapa do caminho", com medidas práticas de cooperação em áreas como ação climática, transição energética e combate ao crime organizado.

A ofensiva americana no Caribe foi o tema dominante de várias declarações de líderes antes e durante a cúpula e objeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso na reunião: "A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional".

O parágrafo sobre o assunto, porém, foi o que teve mais ressalvas entre os participantes: sete países, entre eles a Argentina, a Costa Rica e o Equador, se desassociaram desse ponto. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, que representou a UE no evento, afirmou ao final que "apesar de termos aqui países com orientações ideológicas muito diferentes, conseguimos chegar a uma posição comum sobre as questões mais críticas do momento".