Manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais na América Latina, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "velhas manobras retóricas" estão sendo usadas para justificar intervenções ilegais na América Latina, sem citar os Estados Unidos. A declaração foi dada neste domingo (9), na Colômbia, em discurso para uma plateia esvaziada de líderes na 4ª cúpula UE-Celac (União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).

"A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional", afirmou Lula.

"A segurança é um dever do Estado e um direito humano fundamental. Não existe solução mágica para acabar com a criminalidade. É preciso reprimir o crime organizado e suas lideranças, estrangulando seu financiamento e rastreando e eliminando o tráfico de armas", disse ainda o brasileiro, que chegou e deixou o evento sem falar com a imprensa.

O governo americano sob Donald Trump vem bombardeando embarcações nas águas da América do Sul nos últimos meses, sob a acusação de que atuam para grupos narcotraficantes da região (sem que existam provas disso). Ainda que apresentasse evidências das ações, a Casa Branca usa argumentação pouco clara à luz do direito internacional para justificar os ataques.

Já foram mortas ao menos 66 pessoas nestes ataques, que aconteceram no Caribe e no oceano Pacífico. A ação militar, que envolve o envio de navios para o Caribe e caças para Porto Rico, é vista como forma de pressionar ditador Nicolás Maduro a deixar o poder. Trump afirma que o venezuelano lidera uma rede de tráfico de drogas chamada Cartel de los Soles, cuja existência é contestada por especialistas.

A viagem de Lula à Colômbia, anunciada de última hora, teve como objetivo marcar posição sobre a mobilização militar americana contra a Venezuela. Depois de passar menos de quatro horas em solo colombiano, o presidente embarcou de volta ao Brasil às 15h (horário de Brasília), antes do final da cúpula, antecipado da segunda (10) para este domingo.