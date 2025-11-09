Porto Alegre,

Publicada em 09 de Novembro de 2025 às 16:40

Manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais na América Latina, diz Lula

Após passar menos de quatro horas em solo colombiano, Lula embarcou de volta ao Brasil no início da tarde

LUIS ACOSTA/AFP/JC
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "velhas manobras retóricas" estão sendo usadas para justificar intervenções ilegais na América Latina, sem citar os Estados Unidos. A declaração foi dada neste domingo (9), na Colômbia, em discurso para uma plateia esvaziada de líderes na 4ª cúpula UE-Celac (União Europeia e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos).
"A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional", afirmou Lula.
"A segurança é um dever do Estado e um direito humano fundamental. Não existe solução mágica para acabar com a criminalidade. É preciso reprimir o crime organizado e suas lideranças, estrangulando seu financiamento e rastreando e eliminando o tráfico de armas", disse ainda o brasileiro, que chegou e deixou o evento sem falar com a imprensa.
O governo americano sob Donald Trump vem bombardeando embarcações nas águas da América do Sul nos últimos meses, sob a acusação de que atuam para grupos narcotraficantes da região (sem que existam provas disso). Ainda que apresentasse evidências das ações, a Casa Branca usa argumentação pouco clara à luz do direito internacional para justificar os ataques.
Já foram mortas ao menos 66 pessoas nestes ataques, que aconteceram no Caribe e no oceano Pacífico. A ação militar, que envolve o envio de navios para o Caribe e caças para Porto Rico, é vista como forma de pressionar ditador Nicolás Maduro a deixar o poder. Trump afirma que o venezuelano lidera uma rede de tráfico de drogas chamada Cartel de los Soles, cuja existência é contestada por especialistas.
A viagem de Lula à Colômbia, anunciada de última hora, teve como objetivo marcar posição sobre a mobilização militar americana contra a Venezuela. Depois de passar menos de quatro horas em solo colombiano, o presidente embarcou de volta ao Brasil às 15h (horário de Brasília), antes do final da cúpula, antecipado da segunda (10) para este domingo.
 

