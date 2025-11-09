Rodrigo Paz toma posse na Bolívia

O novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, de centro-direita, afirmou em seu discurso de posse neste sábado (8) que o país "nunca mais" ficará isolado da comunidade internacional. Sua chegada ao poder marca o fim de quase 20 anos de domínio do Movimento ao Socialismo (MAS), partido cuja principal figura é o ex-presidente Evo Morales, na política do país.

Paz também iniciou nas últimas semanas uma aproximação com os Estados Unidos, com quem a Bolívia não mantém relações diplomáticas desde 2008. O economista, 58, filho do ex-presidente Jaime Paz (1989-1993), foi recebido com aplausos no Palácio Legislativo, no centro de La Paz, pelos deputados e mais de 70 delegações internacionais.

"Nunca mais uma Bolívia isolada, submetida a ideologias fracassadas, muito menos uma Bolívia de costas para o mundo", disse Paz durante seu discurso. Uma chuva torrencial caiu na cidade durante a sua fala, o que Paz interpretou como "uma limpeza" que a natureza estava fazendo sobre o país.

LEIA TAMBÉM: Lula diz que Brasil reforçará cooperação com China para enfrentar mudanças climáticas

"O país precisa voltar a produzir. Vamos abrir a economia, atrair investimentos, reduzir as tarifas para bens que não fabricamos e modernizar o sistema energético e digital", disse Paz. Ele também prometeu um "governo da inovação, da ciência, da tecnologia e do futuro verde".

A ausência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse de Paz é um exemplo de um padrão recorrente no terceiro mandato do presidente brasileiro: o petista tem dado preferência a cerimônias de líderes de esquerda e evitado as de governos de direita na América Latina.

No lugar de Lula, o governo enviou o vice-presidente Geraldo Alckmin. O petista participou da cúpula da Celac com a União Europeia, que reuniu chefes de países latino-americanos e do bloco europeu, neste domingo (9), na Colômbia.

Diferente de Lula, outros líderes de esquerda da região como o chileno Gabriel Boric e o uruguaio Yamandú Orsi compareceram, além de figuras da direita como o argentino Javier Milei, o paraguaio Santiago Peña e o equatoriano Daniel Noboa. O subsecretário de Estado americano, Christopher Landau, também estava presente.

A ausência de Lula na Bolívia repete gestos anteriores neste terceiro mandato. O presidente não participou da posse de Milei, com quem já acumulava rusgas antes mesmo de o político ultraliberal ser eleito. Durante a disputa argentina, Milei chegou a afirmar que não dialogaria com o Brasil, chamou Lula de corrupto e comunista, e disse que não pretendia encontrá-lo caso fosse eleito.

Lula também se ausentou da posse de Noboa, conhecido por sua linha-dura contra o crime no Equador, em novembro de 2023. Mais uma vez, enviou Alckmin. Menos de um ano depois, o presidente brasileiro também não compareceu à cerimônia do líder de El Salvador, Nayib Bukele. Desta vez, o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) representou o governo.

O único presidente da direita latino-americana que contou com a presença de Lula em sua posse foi Santiago Peña, em agosto de 2023. O Brasil é um dos principais parceiros comerciais do país vizinho, que abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior, atrás apenas dos EUA e de Portugal. Cerca de 245 mil brasileiros vivem ali.

Bolívia e os Estados Unidos normalizarão suas relações diplomáticas e em breve trocarão embaixadores, anunciaram Paz, e o subsecretário de Estado dos EEUA, Christopher Landau. Ambos reuniram-se após a cerimônia de posse, e anunciaram o início de uma nova era nas relações diplomáticas entre os dois países.