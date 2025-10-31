Porto Alegre,

Publicada em 31 de Outubro de 2025 às 16:39

Xi Jinping afirma estar disposto a trabalhar com o Canadá

Xi se reuniu com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, à margem da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC

Arif Kartono e ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/JC
Agências
O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira (31) que a China está pronta para trabalhar com o Canadá para retornar as relações China-Canadá ao caminho certo de desenvolvimento saudável, estável e sustentável o quanto antes, para o benefício das duas populações.
Os dois países devem cultivar percepções objetivas e racionais um do outro, e ver-se mutuamente de forma correta, disse Xi ao se reunir com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, à margem da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC.
A China está disposta a reforçar sua coordenação e cooperação com o Canadá em estruturas multilaterais como as Nações Unidas, promover a construção de um sistema de governança global mais justo e razoável e defender a justiça e a equidade internacionais, acrescentou Xi.

