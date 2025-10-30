Senado dos EUA vota pelo fim de tarifas contra Canadá após decisão similar com Brasil

O Senado dos EUA aprovou nesta quarta-feira (29), uma legislação que pode anular as tarifas americanas sobre o Canadá, enquanto o presidente do país, Donald Trump, se envolve em uma disputa comercial cada vez mais amarga com o vizinho do norte dos EUA, que é um dos seus maiores parceiros econômicos.

A contagem de 50-46 foi a mais recente em uma série de votos nesta semana para encerrar as emergências nacionais que Trump usou para impor tarifas. Embora as resoluções não entrem em vigor, elas se mostraram uma maneira eficaz para os democratas exporem fissuras entre a política comercial do presidente e os senadores republicanos que tradicionalmente apoiam argumentos de livre comércio.

O senador democrata Tim Kaine, da Virgínia, disse que os preços mais altos causados pelas tarifas podem forçar os republicanos a romper com Trump.

"Pode se tornar insustentável para eles simplesmente fecharem os olhos e dizerem: 'Estou assinando tudo o que o presidente quer fazer'", afirmou para repórteres.

O Senado aprovou uma resolução semelhante aplicando-se às tarifas brasileiras na terça-feira, e já aprovou uma resolução sobre importações canadenses em abril.