Publicada em 28 de Outubro de 2025 às 09:17

Trump confirma, no Japão, que encontrará Xi Jinping na quinta-feira (30)

Declaração foi dada em discurso nesta terça-feira (28), em jantar com empresários no Japão

Jim WATSON/AFP/JC
Agências
O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que encontrará o seu homólogo chinês, Xi Jinping, na quinta-feira (30), e disse que a reunião "correrá bem". A declaração foi dada em discurso nesta terça-feira (28), em jantar com empresários no Japão.
O republicano ainda defendeu que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, "acalma os mercados" e que pensou nele para assumir a chefia do Federal Reserve (Fed), mas enfatizou: "ele não quer". Bessent é o responsável por realizar as entrevistas e guiar o processo dos candidatos para assumir o posto de Jerome Powell.

