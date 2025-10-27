Trump diz ver 'boa chance' de acordo com Xi e quer visitar a China no início do próximo ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27) que vê "uma boa chance" de fechar um acordo com a China durante o encontro com o líder do país, Xi Jinping, ainda nesta semana. "Temos a China vindo aí, e acho que vamos sair com um acordo", disse o republicano a jornalistas a bordo do avião presidencial. Os dois se reúnem na quinta-feira (30).

O republicano revelou ainda que pretende visitar a China "no início do próximo ano", enquanto Xi Jinping deve retribuir a visita "em Washington, Palm Beach ou algum outro lugar" em data posterior. "Combinamos que eu irei primeiro, e ele virá depois", disse Trump.

Trump evitou antecipar termos das negociações desta semana, mas destacou confiança no avanço. "O que entendemos ontem ou hoje pode não ser o mesmo em dois dias", afirmou. "Tenho muito respeito pelo presidente Xi. Gosto dele, e acho que ele gosta de mim também. Ele respeita o nosso país."

Segundo o representante comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, as conversas preparatórias incluíram tarifas, comércio, fentanil, compras substanciais de produtos agrícolas dos EUA e terras raras, embora tenha frisado que nada foi acordado até agora.

Trump também indicou que pode assinar um acordo final sobre o TikTok nesta quinta-feira e afirmou ter recebido uma "aprovação provisória" de Xi. "Tivemos uma aprovação original do presidente Xi. Espero que tenhamos uma definitiva, mas prefiro esperar alguns dias para confirmar."