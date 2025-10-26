Porto Alegre,

Publicada em 26 de Outubro de 2025 às 15:30

Trump afirma que vai resolver crise entre Afeganistão e Paquistão muito rapidamente

Presidente norte-americano vai participar da rodada de negociações entre os dois países

Kevin Dietsch/Getty Images via AFP/JC
Agências
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (26), mais cedo, que resolverá a crise entre Afeganistão e Paquistão "muito rapidamente", enquanto as negociações de paz entre os países vizinhos entraram no segundo dia. "Ouvi dizer que Paquistão e Afeganistão começaram a negociar", disse Trump na Cúpula da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), na Malásia.
"Mas eu vou resolver isso muito rapidamente", afirmou o presidente republicano enquanto participava da assinatura de um acordo de paz entre Tailândia e Camboja, acrescentando que os líderes do Paquistão são "grandes pessoas". 
LEIA MAIS: EUA ordenam envio do maior porta-aviões do mundo à América Latina em escalada militar

A segunda rodada de negociações entre Paquistão e Afeganistão começou no sábado (25) em Istambul, com foco em fortalecer o cessar-fogo alcançado no início deste mês, em Doha, em algo durável e que gere segurança entre as duas fronteiras.

