Trump afirma que vai resolver crise entre Afeganistão e Paquistão muito rapidamente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (26), mais cedo, que resolverá a crise entre Afeganistão e Paquistão "muito rapidamente", enquanto as negociações de paz entre os países vizinhos entraram no segundo dia. "Ouvi dizer que Paquistão e Afeganistão começaram a negociar", disse Trump na Cúpula da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), na Malásia.

"Mas eu vou resolver isso muito rapidamente", afirmou o presidente republicano enquanto participava da assinatura de um acordo de paz entre Tailândia e Camboja, acrescentando que os líderes do Paquistão são "grandes pessoas".