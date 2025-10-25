Xi participará da reunião da APEC e visitará a República da Coreia

A convite do presidente da República da Coreia, Lee Jae-myung, o presidente chinês, Xi Jinping, participará da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC, em Gyeongju, e fará uma visita de Estado à República da Coreia de 30 de outubro a 1º de novembro, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira.

O porta-voz Guo Jiakun disse em uma coletiva de imprensa diária que a APEC é o mecanismo de cooperação econômica mais importante na região Ásia-Pacífico, e a presença do presidente Xi reflete a alta consideração da China pela cooperação econômica na região.

De acordo com Guo, o presidente Xi fará discursos importantes e terá reuniões bilaterais com líderes de países relevantes. "A China está disposta a trabalhar com todas as partes para contribuir para promover a cooperação regional e impulsionar o crescimento econômico na região Ásia-Pacífico e construir conjuntamente uma comunidade da Ásia-Pacífico com um futuro compartilhado", disse o porta-voz.

Em relação à visita de Estado do presidente Xi à República da Coreia, Guo disse que a China e a República da Coreia são vizinhos próximos e parceiros cooperativos. A China atribui importância às relações China-República da Coreia e mantém estabilidade e continuidade em sua política em relação à República da Coreia, acrescentou.

Esta será a primeira visita de Estado do presidente Xi à República da Coreia em 11 anos e também a primeira reunião entre os chefes de Estado da China e da República da Coreia desde que o presidente Lee assumiu o cargo, disse Guo.

"A China está disposta a trabalhar com a República da Coreia para manter a aspiração original de estabelecer relações diplomáticas, aderir ao princípio de boa vizinhança, amizade, benefício mútuo e resultados ganha-ganha e promover o desenvolvimento contínuo da parceria de cooperação estratégica China-República da Coreia", disse Guo.