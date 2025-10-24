Zelenski se reunirá com líderes europeus para negociações sobre ajuda militar à Ucrânia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenski chegou a Londres nesta sexta-feira (24), para encontros com líderes europeus que prometeram ajuda militar para proteger seu país de futuras agressões russas se um cessar-fogo interromper a guerra de mais de três anos.

Ainda nesta sexta-feira, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer defendeu um aumento no fornecimento de armas de longo alcance para a Ucrânia, ao se reunir com Zelenski antes de uma reunião em Londres com os aliados de Kiev.

"Acredito que podemos fazer mais em termos de recursos, especialmente recursos de longo alcance", disse Starmer no início de sua reunião com o presidente ucraniano, antes da reunião da coalizão dos dispostos na capital britânica. "E, claro, há o trabalho vital da coalizão dos dispostos nas garantias de segurança necessárias", acrescentou.

O encontro organizado por Starmer também deve discutir maneiras de ajudar a proteger a rede elétrica da Ucrânia dos ataques quase diários de drones e mísseis da Rússia com a aproximação do inverno, melhorando as defesas aéreas ucranianas e fornecendo a Kiev mísseis de longo alcance que podem atingir o interior da Rússia.

As negociações visam aumentar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, dando força às medidas dos últimos dias, que incluíram uma nova rodada de sanções dos Estados Unidos e de países europeus que visam os lucros vitais da Rússia com exportações de petróleo e gás. Putin tem resistido até agora aos esforços para pressioná-lo a negociar um acordo de paz com Zelenski e argumenta que os motivos para a invasão total da Rússia ao seu vizinho menor são legítimos. A Rússia também tem se mostrado hábil em encontrar brechas nas sanções ocidentais.

Essa postura inflexível exasperou os líderes ocidentais. "Repetidamente oferecemos a Putin a chance de pôr fim à sua invasão desnecessária, de interromper a matança e de convocar suas tropas, mas ele rejeita repetidamente essas propostas e qualquer chance de paz", disse Starmer em comentários por escrito antes da reunião desta sexta-feira.

Zelenski e Starmer devem se reunir no Ministério das Relações Exteriores em Londres, juntamente com o Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof. Cerca de 20 outros líderes participarão por videoconferência da reunião do grupo apelidado de coalizão dos dispostos.

Os detalhes sobre a potencial futura "força de segurança" são escassos, e a reunião de Londres busca desenvolver ainda mais a ideia - embora qualquer acordo de paz pareça, no momento, apenas uma possibilidade distante.