Netanyahu condiciona abertura de passagem de Rafah à devolução de corpos de reféns pelo Hamas

O premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, voltou a condicionar a reabertura da passagem de Rafah à entrega dos corpos de reféns que continuam sob poder do Hamas. A fala foi feita logo após a embaixada palestina no Egito anunciar que a fronteira no sul de Gaza seria aberta na segunda-feira (20).

reduziria a entrada de ajuda humanitária Tel Aviv passou a utilizá-la como instrumento de pressão para acelerar a entrega dos corpos dos reféns mortos. O governo israelense acusa o grupo terrorista palestino de descumprir o acordo e atrasar deliberadamente a devolução. Na terça-feira (14), Israel já havia informado queno território e manteria fechada a passagem de Rafah. Embora a reabertura esteja prevista no cessar-fogo firmado com o Hamas, em vigor desde 10 de outubro,passou a utilizá-la como instrumento de pressão para acelerar a entrega dos corpos dos reféns mortos. O governo israelense acusa o grupo terrorista palestino de descumprir o acordo e atrasar deliberadamente a devolução.

O Hamas reiterou nesta sexta-feira (17) que devolverá a Israel os corpos de todos os reféns ainda mantidos na Faixa de Gaza, o que também faz parte do acordo costurado pelos Estados Unidos. Na segunda-feira (13), o grupo já havia libertado os 20 reféns vivos restantes e entregue 4 dos 28 corpos de mortos. Neste sábado (18), o grupo terrorista entregou o décimo corpo à Cruz Vermelha, e afirmou que entregaria mais dois até as 22h (16h no horário de Brasília).

Milhares de manifestantes se reuniram em cidades de Israel para pedir o retorno imediato dos corpos de reféns ainda em mãos da facção. A principal manifestação ocorreu na Praça dos Reféns, local em Tel Aviv onde famílias das vítimas se reúnem e protestam desde o início do conflito, quando o Hamas atacou Israel e deu início à reação do Estado judeu em Gaza.