Milhares protestam contra Trump em centenas de cidades dos EUA

Milhares de manifestantes tomam as ruas de várias cidades dos Estados Unidos neste sábado (18) em protestos contra políticas vistas como autoritárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A manifestação, chamada "No kings" (sem reis), organizada por vários grupos civis, critica medidas do republicano relativas à imigração, educação e segurança que estão levando o país para um caminho autocrático, segundo os manifestantes.

Entidades participantes esperam cerca de 2,6 mil focos de protesto. As marchas em cidades, subúrbios e pequenas localidades por todo os EUA ocorrem após outros protestos massivos, em junho, e refletem a frustração dos opositores a uma agenda que Trump implementou com velocidade sem precedentes e atropelando mecanismos democráticos desde que voltou à Casa Branca, em janeiro.

Na capital, os organizadores do protesto "No kings" esperavam reunir cerca de 100 mil pessoas. Os manifestantes tomaram uma das principais avenidas da cidade, a Pensilvânia, e marcharam em direção ao National Mall no sentido do Capitólio.

Nos cartazes, uma série de demandas. Desde "proteja os imigrantes" e "pare de matar venezuelanos", a pedidos por mais atenção ao sistema de saúde e, principalmente, contra o estilo autoritário do presidente americano.

Christine, 30, que preferiu não informar o sobrenome, viajou 6 horas da Virgínia Ocidental à capital para o protesto. Ela foi parte do Exército por seis anos e deixou o serviço militar há quatro. Para ela, Trump tem abusado de seus poderes ao perseguir imigrantes e promover demissões em massa no governo federal.

Ann Apfel, 80, empresária, avalia que Trump tem promovido retrocessos no sistema de saúde. "Ele tem incentivado as pessoas a não se vacinar. Nós havíamos erradicado o sarampo. E agora, com as instruções dele, há chances de diversas crianças adoecerem novamente", diz, entre outras reclamações sobre o governo.

Wolanda wilson, 53, também da Virgínia , analista de empresas, diz que Trump está perseguindo ilegalmente moradores do país. "Não queremos as pessoas desaparecendo. Ele está indo atrás daqueles que sustentam nosso país, os imigrantes", afirma.

Os primeiros eventos deste sábado começaram fora dos EUA, com centenas de manifestantes reunindo-se em frente à embaixada americana em Londres e mais algumas centenas realizando manifestações em Madri e Barcelona. Na manhã de sábado no norte do estado de Virgínia, manifestantes caminhavam em passarelas sobre estradas que levam à capital, Washington, e várias centenas de pessoas se reuniram próximo ao Cemitério Nacional de Arlington, perto de onde Trump considera construir um arco, semelhante ao Arco do Triunfo, em Paris.

Desde que Trump voltou à Presidência, seu governo intensificou a fiscalização da imigração com ações de agentes mascarados e sem identificação, agiu para reduzir o funcionalismo público federal e cortou financiamento para universidades.

Residentes em algumas grandes cidades viram também tropas da Guarda Nacional serem enviadas pelo presidente, que argumenta que elas são necessárias para proteger agentes de imigração e ajudar a combater o crime -a Califórnia e o governo local de Washington, por exemplo, processaram o governo federal por isso, sob o argumento de que o envio das tropas por esses motivos não tinham base legal.

"Não há nada mais americano do que dizer 'não temos reis' e exercer nosso direito de protestar pacificamente", afirma Leah Greenberg, cofundadora do Indivisible, entidade que é uma das principais organizadoras das marchas No kings.