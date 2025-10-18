EUA têm dia de protestos contra Trump com atos previstos em mais de 2.600 cidades

Em protesto contra o comando do país sob Donald Trump, pessoas se reúnem neste sábado (18), na capital do país, Washington, e em comunidades nos EUA para demonstrações do chamado "No Kings" (Sem Reis, na tradução livre) - o que o Partido Republicano do presidente está chamando de manifestações de "ódio à América".
Esta é a terceira mobilização em massa desde o retorno de Trump à Casa Branca e espera-se que seja a maior. Isso ocorre em meio a um cenário de paralisação do governo que não apenas fechou programas e serviços federais, mas está testando o equilíbrio de poder central enquanto um executivo agressivo confronta o Congresso e os tribunais de maneiras que os organizadores alertam ser um deslizamento em direção ao autoritarismo americano.
O próprio Trump está fora de Washington em sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida. "Eles dizem que estão se referindo a mim como um rei. Eu não sou um rei", disse Trump em uma entrevista à Fox News exibida na manhã de sexta-feira, 17, antes de partir para um evento de arrecadação de fundos do super PAC MAGA Inc. em Mar-a-Lago. Protestos são esperados nas proximidades do local.
Enquanto os protestos anteriores deste ano atraíram multidões, os organizadores dizem que este está construindo um movimento de oposição mais unificado. Os principais democratas, como o líder do Senado Chuck Schumer e o senador independente Bernie Sanders, estão se juntando ao que os organizadores veem como um antídoto para as ações de Trump, desde a repressão da administração à liberdade de expressão até suas incursões de imigração em estilo militar.
"Não há ameaça maior para um regime autoritário do que o poder do povo patriótico", disse Ezra Levin, cofundador do Indivisible, entre os principais organizadores.
Enquanto os republicanos e a Casa Branca descartam os protestos como um comício de radicais, Levin disse que seus próprios números de inscrição estão crescendo. Mais de 2.600 manifestações estão planejadas em cidades grandes e pequenas, organizadas por centenas de parceiros de coalizão. Eles disseram que manifestações estão sendo planejadas a uma hora de carro para a maioria dos americanos.