Xi parabeniza ONU para a Alimentação e Agricultura pelo seu 80º aniversário

O presidente chinês Xi Jinping parabenizou na quinta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) pelo 80º aniversário de sua fundação. Na mensagem, Xi disse que a FAO tem desempenhado um papel importante na garantia da segurança alimentar global, na promoção do desenvolvimento rural e na transformação dos sistemas alimentares, e na melhoria dos padrões de vida das pessoas em vários países.

Xi enfatizou que o governo chinês dá grande importância à segurança alimentar, adere à autossuficiência para garantir o abastecimento alimentar para mais de 1,4 bilhão de pessoas e presta assistência aos países necessitados dentro de suas capacidades, contribuindo para salvaguardar a segurança alimentar global.

“A China continuará, como sempre, apoiando a FAO no desempenho de um papel importante no setor internacional de alimentos e agricultura”, disse Xi, observando que o país está pronto para unir forças com a comunidade internacional para implementar a Iniciativa de Desenvolvimento Global, promover a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e fazer novas e maiores contribuições para melhorar o bem-estar das pessoas de todos os países.

A FAO foi criada em 16 de outubro de 1945, e a China é um de seus membros fundadores.