China constrói 60 terminais automatizados de contêineres

A China construiu 60 terminais automatizados de contêineres, continuando a liderar o mundo na construção de portos inteligentes, de acordo com uma coletiva de imprensa sobre o próximo Fórum North Bund 2025, realizada nesta sexta-feira (17).

Além do desenvolvimento em escala de terminais automatizados de contêineres, a construção de hidrovias inteligentes também está se acelerando. O mapa eletrônico nacional de hidrovias da China cobre uma quilometragem total de mais de 10.000 quilômetros.

Nos primeiros oito meses de 2025, o volume de frete hidroviário da China atingiu 6,56 bilhões de toneladas, um aumento anual de 3,8%. O movimento de carga portuária atingiu 12 bilhões de toneladas nesse período - um crescimento de 4,4% em termos anuais, enquanto o movimento de contêineres totalizou cerca de 230 milhões de unidades equivalentes a vinte pés (TEUs), subindo 6,3% em relação ao ano anterior, revelou Gao Haiyun, oficial do departamento de transporte aquaviário do Ministério do Transporte, durante a coletiva de imprensa.

O Fórum North Bund 2025, quinta edição do evento, que será coorganizado pelo Ministério do Transporte e pelo Governo Popular Municipal de Shanghai, será realizado em Shanghai, no Leste da China, de 19 a 21 de outubro. Espera-se que o fórum deste ano apresente as mais recentes conquistas do setor - abrangendo transporte marítimo ecológico, layout da rede de transporte marítimo, padrões técnicos, inovação em serviços e cooperação internacional.