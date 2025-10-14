Pelo Facebook, presidente de Madagascar diz ter dissolvido Assembleia Nacional após fugir do país

O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, afirmou ter dissolvido por decreto a Assembleia Nacional nesta terça-feira (14) antes de uma votação promovida pela oposição para destituí-lo do cargo, ampliando o impasse com manifestantes e setores das Forças Armadas que o forçaram a fugir do país.

O decreto de dissolução do Parlamento "entrará em vigor imediatamente após sua publicação e transmissão por rádio e/ou televisão", indicou a presidência no Facebook. A oposição contesta a validade legal do ato por causa da divulgação apenas na rede social. No documento, Rajoelina afirma que havia consultado os líderes da Assembleia e do Senado antes da dissolução. Eles negam.

LEIA TAMBÉM: Pelo menos 14 trabalhadores morrem após mina de ouro desabar na Venezuela

O líder da oposição no Parlamento de Madagascar, Siteny Randrianasoloniaiko, afirmou que a ordem do presidente para dissolver a Assembleia não tem efeito. Os parlamentares opositores tentam reunir assinaturas suficientes para iniciar um processo de impeachment contra Rajoelina.

Em discurso transmitido de local não revelado na segunda-feira, Rajoelina recusou-se a renunciar, apesar da pressão dos protestos da Geração Z. Em sua primeira aparição pública desde que um contingente militar aderiu aos protestos, pediu que a Constituição fosse respeitada. Em outra publicação nas redes sociais, ele defendeu a dissolução do Parlamento como uma forma de "restabelecer a ordem no seio de nossa nação e reforçar a democracia".

Outro alvo da ira popular, o presidente do Senado, Richard Ravalomanana, foi destituído de suas funções, informou à Casa em comunicado, e Jean André Ndremanjary foi nomeado interinamente. Na ausência do chefe de Estado, o líder do Senado assume o cargo até a realização de novas eleições.

Os protestos começaram por causa de cortes no abastecimento de água e energia elétrica, mas aos poucos passaram a incluir denúncias de corrupção, críticas a líderes políticos e reclamações pela falta de oportunidades no país. Pelo menos 22 pessoas morreram em confrontos com forças de segurança desde 25 de setembro, segundo a ONU.