Israel segura ajuda humanitária até devolução dos corpos

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse nesta terça-feira (14) que levará tempo para entregar os restos mortais de reféns e detentos mortos na guerra entre Israel e Hamas. Porta-voz da Cruz Vermelha disse que a entrega de corpos pode demorar dias ou semanas.

Christian Cardon afirmou também que alguns corpos podem nunca ser encontrados. "Esse é um desafio enorme", disse o porta-voz. "Esse é um desafio ainda maior do que a libertação de pessoas vivas". A organização pediu que os corpos sejam transferidos com dignidade.

Em comunicado, a Cruz Vermelha pediu que a transferência das pessoas que morreram seja feita em sacos adequados e por meio de veículos refrigerados. A entidade trabalha como um intermediário neutro tanto na transferência de reféns, quanto dos restos mortais.

"Famílias em luto pela perda de seus entes queridos já suportaram uma dor inimaginável. Todas as partes devem garantir que o retorno dos restos mortais seja feito em condições dignas e que a dignidade e a humanidade sejam preservadas".

Nesta terça-feira (14), Israel anunciou que limitará a entrada de ajuda humanitária em Gaza até que os corpos dos reféns sejam devolvidos. A reabertura da passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, estava prevista para os próximos dias, mas Israel afirma que não liberará o local porque Hamas não teria cumprido sua parte no acordo.

A ONU e a Cruz Vermelha exigiram a abertura de todas as passagens fronteiriças da Faixa de Gaza para entrada de ajuda humanitária. As organizações pediram que as passagens sejam liberadas com urgência e afirmaram que há 190.000 toneladas de insumos prontas para serem enviadas na Jordânia e no Egito.

Nesta segunda-feira (13), o Hamas libertou os 20 reféns israelenses que ainda estavam vivos. Em troca, Israel libertou 1.808 palestinos que estavam presos no país. Quatro corpos já foram entregues pelo Hamas a Israel. Ainda faltam outros 24 a serem devolvidos.