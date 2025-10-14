Pelo menos 14 trabalhadores morrem após mina de ouro desabar na Venezuela

Pelo menos 14 pessoas morreram depois que uma mina de ouro desabou no município de El Callao, no sul da Venezuela, após fortes chuvas na área, segundo autoridades de emergência nesta segunda-feira (13).

As autoridades dos bombeiros e do órgão Zoedan (Zonas Operacionais de Avaliação de Danos e Análise de Necessidades) afirmaram que os esforços de recuperação estão em andamento. As equipes de resgate já encontraram corpos em três poços de mineração separados e um posto de comando de emergência foi criado para "coordenar as operações de recuperação dos 14 mortos", de acordo com relatório oficial.

"A primeira fase dos trabalhos é bombear todos os poços do setor para reduzir o nível da água e, em seguida, avaliar os esforços de resgate", disseram as autoridades de emergência em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com a mídia local, fortes chuvas desde domingo causaram inundações na região e, em decorrência do grande acúmulo de água, a estrutura da mina cedeu com os trabalhadores dentro. Somente com a drenagem feita será possível avaliar a extensão da destruição. Ainda segundo a equipe de bombeiros, o número de mortos pode aumentar, e é baseado também no depoimento de outros mineiros que trabalham na região.

Minas de ouro, cobre, diamantes e outros minerais de alto valor têm se tornado mais comuns no território venezuelano. Muitas vezes, no entanto, há denúncias quanto a condições degradantes de trabalho e falta de licenças necessárias para a operação. A cidade de El Callao tem uma parte majoritária de sua economia baseada nas atividades de mineração de ouro. Grande parte dos seus cerca de 30 mil habitantes atua direta ou indiretamente nesse mercado.