Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 16:47

Zelensky diz que irá a Washington esta semana para se reunir com Trump

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump participate in a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the

Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President Donald Trump participate in a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 18, 2025. European leaders join Ukrainian President Volodymyr Zelensky in talks with US President Donald Trump on August 18, as they try to find a way to end Russia's offensive. The leaders heading to Washington on Monday to appear alongside Zelensky call themselves the "coalition of the willing." (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Mandel NGAN/AFP/JC
Agências
O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, disse nesta segunda-feira (13) que viajará aos Estados Unidos esta semana para conversas sobre o potencial fornecimento de armas de longo alcance pelo país, um dia após o presidente americano, Donald Trump, alertar a Rússia de que pode enviar mísseis Tomahawk de longo alcance para Kiev.
Uma reunião entre Zelensky e Trump pode ocorrer já na sexta-feira (17) disse o presidente ucraniano, acrescentando que também se reunirá com empresas de defesa e energia e membros do Congresso.
"Os principais tópicos serão defesa aérea e nossas capacidades de longo alcance, para manter a pressão sobre a Rússia", disse Zelensky.
O líder ucraniano falou durante uma reunião com a Alta Representante da União Europeia para Relações Exteriores, Kaja Kallas. Ele disse que também buscará mais assistência dos EUA para proteger as redes de eletricidade e gás da Ucrânia, que têm enfrentado bombardeios russos implacáveis.
A visita aos EUA ocorre após o que Zelensky descreveu como um telefonema "muito produtivo" com Trump no último domingo (12). Mais tarde, Trump alertou a Rússia de que poderia enviar mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia se Moscou não encerrasse a guerra em breve. Os mísseis permitiriam à Ucrânia atacar mais profundamente o território russo.
Moscou expressou "extrema preocupação" com o potencial fornecimento de mísseis de cruzeiro Tomahawk pelos EUA à Ucrânia. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, já havia sugerido que o fornecimento de mísseis de longo alcance pelos EUA à Ucrânia prejudicaria seriamente as relações entre Moscou e Washington.
Zelensky se juntará a uma delegação ucraniana já nos EUA para conversas preliminares, liderada pela primeira-ministra, Yulia Svyrydenko.
A Rússia intensificou os ataques nas últimas semanas contra a infraestrutura de eletricidade e gás antes do inverno, em um esforço para paralisar a rede elétrica da Ucrânia antes das temperaturas congelantes e minar o moral da população. O Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia informou que os piores ataques, na manhã de segunda-feira, usando drones e mísseis, ocorreram ao redor do porto de Odessa, no Mar Negro, e na região norte de Chernihiv, onde uma pessoa morreu.
Kaja Kallas, principal diplomata da UE, prometeu manter pressão sobre Moscou. Ela também expressou confiança de que as objeções lideradas pela Hungria a um novo pacote de sanções à Rússia serão superadas, mesmo que o processo se arraste além de uma reunião de líderes da UE na próxima semana.
"Em termos de financiamento, as necessidades são enormes. Precisamos ajudar a Ucrânia a se defender para que não tenhamos que gastar ainda mais para consertar a infraestrutura destruída", disse Kallas. "Somos 27 Estados-membros e 27 democracias, então os debates levam tempo. Tenho certeza de que, como antes, chegaremos a uma decisão."
 

