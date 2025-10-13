Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaInternacionalGuerra

Publicada em 13 de Outubro de 2025 às 20:37

Hamas liberta últimos 20 reféns israelenses após 738 dias de cativeiro

Evyatar David foi um dos 20 prisioneiros libertados pelo grupo terrorista Hamas

Evyatar David foi um dos 20 prisioneiros libertados pelo grupo terrorista Hamas

GIL COHEN-MAGEN/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Após 738 dias de cativeiro, os 20 reféns vivos dos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 foram libertados pelo grupo nesta segunda-feira (13). Eles foram devolvidos em duas fases, sete nas primeiras horas da manhã e um segundo grupo de 13 reféns transferido em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informou a emissora pública israelense.
Após 738 dias de cativeiro, os 20 reféns vivos dos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 foram libertados pelo grupo nesta segunda-feira (13). Eles foram devolvidos em duas fases, sete nas primeiras horas da manhã e um segundo grupo de 13 reféns transferido em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informou a emissora pública israelense.
Israel confirmou que os 20 reféns já chegaram ao país. Matan Angrest, Gali Berman, Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Horn, Omri Miran e Guy-Gilbo Dalal foram os sete primeiros à retornarem ao país. Os outros 13 também já estão com as forças israelenses.
A operação 'Voltando para Casa' garantiu que os reféns fossem levados a uma base militar, onde ocorreu o reencontro com os familiares, antes de serem transportados de helicóptero para hospitais israelenses. Eles foram sequestrados por integrantes do grupo terrorista no ataque surpresa de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.
Metade dos 28 corpos daqueles que morreram sob poder do Hamas no território palestino também foram devolvidos nesta segunda, enquanto o restante deve ser entregue nas próximas etapas da trégua acordada na semana passada entre a facção e Israel. 
O número inclui os restos mortais de um soldado israelense morto em 2014 em uma guerra anterior em Gaza também devem ser devolvidos. O grupo também publicou uma lista com os mais de 1,9 mil prisioneiros palestinos que foram soltos.
Os últimos dias foram de celebração em Israel, após o anúncio do acordo. No sábado, milhares de israelenses, muitos com camisetas com imagens dos reféns, se reuniram no local que ficou conhecido como Praça dos Reféns, em Tel-Aviv, diante de um telão que marcou os 735 dias desde os atentados do Hamas.
Lista dos 20 reféns libertados: Bar Kuperstein; Evyatar David; Yosef Haim Ohana; Segev Kalfon; Avinatan Or; Elkana Bohbot; Maxim Herkin; Nimrod Cohen; Matan Zangauker; David Cunio; Eitan Horn; Matan Angrest; Eitan Mor; Gali Berman; Ziv Berman; Omri Miran; Alon Ohel; Guy Gilboa-Dalal; Rom Braslavski e Ariel Cunio 
 

Notícias relacionadas