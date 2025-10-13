Hamas liberta últimos 20 reféns israelenses após 738 dias de cativeiro

Após 738 dias de cativeiro, os 20 reféns vivos dos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023 foram libertados pelo grupo nesta segunda-feira (13). Eles foram devolvidos em duas fases, sete nas primeiras horas da manhã e um segundo grupo de 13 reféns transferido em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, informou a emissora pública israelense.

Israel confirmou que os 20 reféns já chegaram ao país. Matan Angrest, Gali Berman, Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Horn, Omri Miran e Guy-Gilbo Dalal foram os sete primeiros à retornarem ao país. Os outros 13 também já estão com as forças israelenses.

A operação 'Voltando para Casa' garantiu que os reféns fossem levados a uma base militar, onde ocorreu o reencontro com os familiares, antes de serem transportados de helicóptero para hospitais israelenses. Eles foram sequestrados por integrantes do grupo terrorista no ataque surpresa de 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que desencadeou a guerra em Gaza.

Metade dos 28 corpos daqueles que morreram sob poder do Hamas no território palestino também foram devolvidos nesta segunda, enquanto o restante deve ser entregue nas próximas etapas da trégua acordada na semana passada entre a facção e Israel.

O número inclui os restos mortais de um soldado israelense morto em 2014 em uma guerra anterior em Gaza também devem ser devolvidos. O grupo também publicou uma lista com os mais de 1,9 mil prisioneiros palestinos que foram soltos.

Os últimos dias foram de celebração em Israel, após o anúncio do acordo. No sábado, milhares de israelenses, muitos com camisetas com imagens dos reféns, se reuniram no local que ficou conhecido como Praça dos Reféns, em Tel-Aviv, diante de um telão que marcou os 735 dias desde os atentados do Hamas.

Lista dos 20 reféns libertados: Bar Kuperstein; Evyatar David; Yosef Haim Ohana; Segev Kalfon; Avinatan Or; Elkana Bohbot; Maxim Herkin; Nimrod Cohen; Matan Zangauker; David Cunio; Eitan Horn; Matan Angrest; Eitan Mor; Gali Berman; Ziv Berman; Omri Miran; Alon Ohel; Guy Gilboa-Dalal; Rom Braslavski e Ariel Cunio