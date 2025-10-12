Porto Alegre,

Publicada em 12 de Outubro de 2025 às 17:25

Trump diz que EUA querem ajudar China e que Xi teve 'momento ruim' com terras raras

'O altamente respeitado presidente Xi apenas teve um momento ruim', disse Trump, na Truth Social

JIM WATSON/AFP/JC
Agências
O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (12) que os EUA "querem ajudar a China, não prejudicá-la", alegando que o presidente chinês, Xi Jinping, "apenas teve um momento ruim" ao impor restrições à exportação de terras raras.
Na sexta-feira (10), o republicano anunciou uma tarifa de 100% para Pequim em retaliação. "Não se preocupe com a China; tudo ficará bem! O altamente respeitado presidente Xi apenas teve um momento ruim. Ele não quer depressão para seu país, e eu também não", escreveu Trump, na Truth Social.

