Hamas diz que as listas de prisioneiros a serem libertados foram trocadas com Israel

Os mediadores que participam das negociações para o fim da guerra entre Israel e o Hamas em Sharm el-Sheikh, no Egito, "estão aplicando grandes esforços para remover quaisquer obstáculos às etapas de implementação do cessar-fogo", afirmou nesta quarta-feira (8), o Hamas, em comunicado divulgado no Telegram. Segundo o grupo terrorista, "um espírito de otimismo prevalece entre todos os envolvidos" nas conversas para o término do conflito em Gaza.

De acordo com o assessor de imprensa do chefe do gabinete político do Hamas, Taher al-Nounou, a delegação apresentou "a postura positiva e o senso de responsabilidade necessários para alcançar o progresso desejado e concluir o acordo" de paz proposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

As discussões se concentram nos "mecanismos de implementação do fim da guerra, na retirada das forças de ocupação da Faixa de Gaza e na troca de prisioneiros". O Hamas informou ainda que as listas de prisioneiros a serem libertados foram trocadas segundo critérios e números previamente acordados.

Trump, aliás, voltou a afirmar na Casa Branca que um acordo está "muito próximo". Ele disse ainda que poderá viajar ao Oriente Médio no próximo fim de semana para acelerar as tratativas entre as partes.

Israel exige que o Hamas entregue as armas para encerrar a guerra, uma questão que, segundo um palestino próximo às negociações, a facção não se mostrou disposta a discutir. O cronograma de implementação da primeira fase do plano, aliás, não havia sido fechado até esta quarta. Apesar disso, pontos de discórdia se mantém.