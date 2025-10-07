Hamas detalha suas exigências para um cessar-fogo imediato

O porta-voz do grupo Hamas, Fawzi Barhoum, disse que a delegação de negociadores procura “superar todos os obstáculos” para alcançar um acordo de cessar-fogo que atenda “às necessidades do povo de Gaza”. A declaração foi dada à rede Al Jazeera.



O porta-voz pontuou as principais demandas do grupo nas negociações, o que inclui um cessar-fogo completo e abrangente, a retirada completa das tropas israelenses da Faixa de Gaza, a entrada irrestrita de ajuda humanitária no enclave, o retorno dos palestinos deslocados a suas casas e um acordo de troca de prisioneiros.

Por fim, o Hamas solicita a instauração de “um processo completo de reconstrução, supervisionado por um órgão nacional palestino de tecnocratas”. O plano de Donald Trump envolve a instauração de um governo temporário transitório em Gaza, liderado por um comitê palestino apolítico e tecnocrático, feito em parceria com líderes internacionais.

O plano americano também prevê que o Hamas, bem como outros grupos palestinos, não terá qualquer participação num futuro governo no enclave. Para o porta-voz do grupo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem feito um esforço para “obstruir e frustrar”, o que ele teria ocorrido “em todas as negociações anteriores.”

Trump disse que o Hamas está cedendo em questões "muito importantes" nas negociações indiretas para um acordo de paz na Faixa de Gaza. "Tenho limites: se certas questões não forem atendidas, isso não vai acontecer", afirmou, quando questionado se havia imposto condições, como o desarmamento do Hamas, para selar a paz.

Israel acredita que cerca de 20 reféns ainda estejam vivos em Gaza e também busca os restos mortais de outros 25. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse à Fox News que o Hamas havia "concordado com o acordo de libertação de reféns do presidente".