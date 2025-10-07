Gaúcho radicado em Israel vê solução de paz com confiança

Radicado em Israel desde 1999, o judeu gaúcho Gabriel Schorr, 45 anos, viveu períodos conturbados no país do Oriente Médio: serviu no Exército na Segunda Intifada, viu conflitos com o Hamas e o Hezbollah na década de 2010 e o aumento da tensão com o Irã nos últimos anos. Mas foi só depois dos atentados de 7 de outubro de 2023 que ele diz ter sentido medo de morar no país. Embora a perspectiva da população não seja das melhores, o quadro atual é um dos mais promissores para a implementação de uma trégua duradoura desde o início do conflito.

"As pessoas acham estranho quando digo isso. 'Ah, mas em Israel tem atentado.' Sim, mas no Brasil pode ter um assalto, e não significa que você pensa nisso 24 horas por dia. Em outubro, novembro e dezembro, eu, minha esposa e meus filhos tivemos muito medo", conta.

Schorr, que hoje é guia de turismo e opera uma empresa do setor em Israel, disse que estava vivendo seu melhor momento profissional antes do início da guerra. Ele descreve o período como de "altíssima temporada", com sua empresa expandindo operações para Jordânia e Egito - este último tendo "melhorado a relação de paz com Israel".

O que se sentia e vivia, em sua percepção, era um "Oriente Médio de paz", onde o turista podia colher os frutos dessa sensação ao ver que "tudo era possível" no atravessar de fronteiras. Esse cenário de otimismo desmoronou abruptamente. A vida de Schorr, antes no auge, "mudou para negativo, muito mais pesado". A súbita interrupção na chegada de turistas, segundo ele, resultou em uma profunda insegurança econômica jamais vivida.

Como é verdade para quase todo israelense, o ataque do 7 de outubro, para além disso, também o atingiu pessoalmente. Ele é amigo de Amos Horn, irmão de Eital e Yair, argentinos-israelenses que estavam no kibbutz Nir Oz no dia do atentado e foram sequestrados pelo Hamas. Mesmo após a libertação de Yair, a vida de Amos, segundo Schorr, "mudou por completo, ele não consegue sorrir".

Com esperança pela resolução da guerra, ele afirma que a atual situação para a solução de dois Estados "não está mais longe do que há 20 anos" e, por isso, "o fato de ter outros países árabes aliados é muito positivo". Para ele, este é o momento "para caminhar junto em busca dessa realidade que tanto Israel como a população palestina merece, precisa e aspira".

A maioria da população, tanto israelense quanto palestina, deseja uma vida desvinculada do terrorismo e da ideologia, defende Schorr. Essa aspiração, por sua vez, pode ser a força motriz para a reconstrução, que depende de uma nova liderança tecnocrata de Gaza. "Eu acho que tem muito mais gente aspirando à convivência, aspirando deixar o fundamentalismo e ter uma vida normal, uma vida de trabalho".