Volume de carga do corredor comercial da China salta 70,3% nos primeiros três trimestres

O volume de carga no Novo Corredor Comercial Internacional Terra-Mar aumentou 70,3% em relação ao ano anterior, para 1,09 milhão de unidades equivalentes a vinte pés (TEUs) nos primeiros três trimestres deste ano, de acordo com a China Railway Nanning Group.

"Este ano houve o crescimento mais rápido no volume de carga desde o lançamento do serviço intermodal ferroviário-marítimo, com o marco de um milhão de TEU alcançado em apenas 247 dias", disse Zhao Jian, do China Railway Nanning Group. "Dado o atual impulso de crescimento, o volume anual deve ultrapassar 1,3 milhão de TEUs."

No final de agosto de 2025, a gama de mercadorias transportadas pelo corredor comercial havia se expandido para 1.316 categorias, abrangendo dezenas de tipos - incluindo produtos eletrônicos, veículos e autopeças, máquinas e alimentos - e promoveu novos impulsionadores de crescimento para o desenvolvimento de alta qualidade na região oeste.

"Desde o início deste ano, veículos de nova energia fabricados por empresas em Chongqing e Chengdu têm sido frequentemente enviados para o exterior através do corredor comercial", acrescentou Zhao.

Os trens intermodais ferroviário-marítimos do Novo Corredor Internacional de Comércio Terra-Mar agora chegam a 75 cidades em 18 províncias da China, conectando-se a 577 portos em 127 países e regiões em todo o mundo.