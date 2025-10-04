Xi e presidente de Cingapura celebram 35º aniversário dos laços diplomáticos

O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente de Cingapura, Tharman Shanmugaratnam, trocaram felicitações na sexta-feira (3) pelo 35º aniversário dos laços diplomáticos entre os dois países. Observando que China e Cingapura são vizinhos amigáveis e importantes parceiros de cooperação, Xi disse que nos últimos 35 anos desde o estabelecimento dos laços diplomáticos, os dois países aderiram ao respeito mútuo, à confiança mútua e à cooperação de benefício mútuo.

A relação bilateral tem melhorado e atualizado continuamente, com a cooperação em vários campos produzindo resultados frutíferos, disse ele, acrescentando que ambos os lados também avançaram de mãos dadas em seus respectivos processos de modernização, trazendo benefícios tangíveis para os povos de ambos os países.

"A China está disposta a aproveitar o 35º aniversário como uma oportunidade para aprofundar ainda mais a confiança política mútua, promover a cooperação de alto nível, fortalecer os intercâmbios entre pessoas e salvaguardar conjuntamente o sistema de comércio multilateral e as normas básicas que regem as relações internacionais", planeja o líder chinês.

Com isso, “o governo chinês prevê promover a parceria abrangente de alta qualidade orientada ao futuro entre a China e Cingapura, contribuindo ainda mais para a paz e a prosperidade regionais e globais”, acrescentou Xi.

Por sua vez, Shanmugaratnam indicou que, em 2023, as relações Cingapura-China foram elevadas a uma parceria abrangente de alta qualidade orientada ao futuro, e a cooperação entre os dois governos continuou a avançar, integrando constantemente novas características e demonstrando presciência.

Respondendo às demandas dos tempos, ambos os lados expandiram ativamente a cooperação em novas áreas, enquanto os povos dos dois países fortaleceram constantemente os laços culturais, disse Shanmugaratnam, expressando a firme convicção de que os dois países continuarão a trabalhar juntos, levando seu relacionamento bilateral a novos patamares.