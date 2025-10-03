Lula diz que enviou a Milei convite para participação na COP30

Na inauguração de uma obra voltada à COP30, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que convidou o presidente da Argentina, Javier Milei, para participar da conferência, em novembro, na cidade de Belém. Atualmente os dois governos mantêm um distanciamento em seus respectivos mandatos.

Lula também disse ter enviado o convite para a COP30 ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da China, Xi Jinping. "Aqui a gente não tem preconceito, venha quem quiser", afirmou.

Na noite desta quinta-feira (2), Lula inaugurou, ao lado de ministros e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), o Parque Linear da Nova Doca. O local é uma avenida no bairro Umarizal, um dos lugares mais caros para se morar em Belém. A obra consistiu em ações de saneamento e drenagem no canal que está no centro da avenida, com a criação de um parque urbano no entorno.

O presidente voltou a falar sobre as críticas à hospedagem em Belém. O evento da ONU passa por uma crise de acomodação desde o início do ano, em razão dos preços exorbitantes cobrados por hotéis e donos de imóveis disponíveis para locação na capital paraense. No evento, ele destacou que representantes de países africanos e países mais pobres não terão onde se hospedar na cidade.

A COP30 será realizada em Belém em novembro. A cúpula com chefes de Estado e de governo, que antecede os dias principais do evento diplomático, ocorrerá em pouco mais de um mês, nos dias 6 e 7 de novembro.