Filipinas encerram buscas após terremoto e priorizam os 20 mil desabrigados

as operações de busca e resgate na província de Cebu, atingida por um terremoto na terça-feira, foram encerradas, já que todas as pessoas antes dadas como desaparecidas foram localizadas, e o número de mortos, atualmente em 72, não deve aumentar significativamente. Autoridades das Filipinas anunciaram nesta quinta-feira (2) que, já que todas as pessoas antes dadas como desaparecidas foram localizadas, e o número de mortos, atualmente em 72, não deve aumentar significativamente.

atenção agora se volta para a entrega de ajuda humanitária aos sobreviventes do tremor de magnitude 6,9 — o mais letal no país em mais de uma década. O — o mais letal no país em mais de uma década. O terremoto atingiu as águas próximas à ilha turística de Cebu no fim da noite de terça, deixando mais de 20 mil desabrigados e cerca de 300 feridos.

O tremor provocou apagões e causou destruição. Uma igreja centenária desabou, casas, comércios e pontes foram danificados. Na região norte da ilha, praticamente todas as residências sofreram danos, e muitas pessoas passaram a noite nas ruas devido às centenas de sismos secundários registrados.

Nesta quinta, o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., visitou Bogo, a cidade mais afetada, de cerca de 90 mil habitantes, buscando tranquilizar os desabrigados e coordenar a assistência. Ele ressaltou que as operações de socorro têm sido dificultadas pelos graves danos à infraestrutura local.

"Estamos tendo algumas dificuldades porque não temos para onde levar as famílias deslocadas, já que não temos certeza da integridade dos centros de desabrigados", disse Marcos a jornalistas. "Vamos garantir o fornecimento de alimentos, água e eletricidade —com geradores, se necessário. O que as pessoas precisarem vamos garantir que seja providenciado".