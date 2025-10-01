Presidente da Câmara pede senso ao votar o orçamento

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano Mike Johnson, disse, em entrevista à Fox Business na manhã desta quarta-feira (1º), que os democratas deram um "passo dramático" ao não aprovarem na terça-feira, a proposta orçamentária do governo Trump. O impasse levou a paralisação das atividades no governo federal, conhecida como "shutdown" em inglês, pela primeira vez em sete anos.

O republicano acusou o líder da minoria no Senado, o democrata Chuck Schumer, de tentar adquirir apoio da extrema-esquerda do seu partido e disse que "reza" para que os democratas "recobrem o senso e votem pela retomada das atividades".

O projeto orçamentário deverá ser colocado novamente para votação do Senado. "Podemos minimizar efeitos de demissões e interrupção de serviços críticos, se o shutdown for curto", afirmou. Por outro lado, Johnson destacou que a situação abre uma "oportunidade" para o presidente dos EUA, Donald Trump, reduzir "o escopo e a escala" do governo, decidindo quais programas são essenciais ou devem ser eliminados.

"É algo que nós republicanos sempre quisemos fazer, e não conseguiríamos antes", disse ele. "Essas decisões serão tomadas para garantir que o governo continue funcionando de maneira efetiva para a população, mas em tamanho reduzido."

Johnson disse esperar que este seja um período "bem curto" de shutdown, mas rejeitou qualquer possibilidade de negociar a proposta orçamentária com os democratas. "Não há nada para negociar ou que eu possa fazer para tornar o projeto menos partidário, porque não há nada partidário lá", afirmou. "Democratas rejeitaram um orçamento limpo e bipartidário porque preferem dar assistência de saúde para aliens ilegais", acrescentou, em referência a imigrantes em solo norte-americano.

O Escritório de Orçamento do Congresso dos EUA (CBO, na sigla em inglês) alertou que um eventual shutdown federal pode levar à dispensa temporária de cerca de 750 mil funcionários públicos por dia, com impacto direto sobre a folha de pagamentos. Em carta enviada à senadora Joni Ernst, a instituição estimou que "o total diário do custo de sua compensação seria de aproximadamente US$ 400 milhões".

O documento observa que, durante uma paralisação orçamentária, a maioria dos servidores deve interromper suas atividades, a menos que sejam considerados "essenciais" para a proteção de vidas, propriedades ou serviços definidos em planos de contingência.