Milei esconde candidato em Buenos Aires por ligação com narcotráfico

O governo Milei está tendo de esconder seu principal candidato, o deputado José Luis Espert, que encabeça a lista de candidatos na província de Buenos Aires de A Liberdade Avança. Tudo a menos de um mês das eleições legislativas nacionais, em 26 de outubro.

Um vínculo entre ele e Federico Machado, argentino com pedido de extradição dos EUA por suposto tráfico de drogas e fraude, veio à tona nos últimos dias por meio de um documento segundo o qual um fundo administrado por Machado nos EUA transferiu US$ 200 mil (R$ 1 milhão) para Espert em 2020, segundo ação de um tribunal do Texas.

Espert também viajou em um avião de Machado em 2019, até o interior do país, quando era candidato à presidência. Machado é acusado pela Justiça americana de liderar uma rede de tráfico internacional de drogas, golpes milionários e lavagem de dinheiro. Em 16 de abril de 2021, ele foi preso pela Polícia de Segurança Aeroportuária no aeroporto de Neuquén. Hoje, cumpre prisão domiciliar na Argentina.

Milei qualificou as investigações contra Espert como uma manobra do kirchnerismo para afetar seu governo próximo das eleições legislativas. Segundo ele, o mesmo procedimento foi feito pela oposição antes das eleições legislativas da província de Buenos Aires, quando foram publicados áudios que apontavam um esquema de corrupção na compra de medicamentos que envolveria a sua irmã Karina.

Após a dura derrota que o governo sofreu nas eleições de Buenos Aires, estrategistas acreditam que o estilo provocador de Espert pode afastar eleitores da classe média e baixa, especialmente em áreas da Grande Buenos Aires. Ele reafirma a fala de Milei e diz que está sendo alvo do kirchnerismo e se compara a outros candidatos que foram atacados politicamente. Internamente, ele não tem apoio total no governo.