Embaixada dos EUA paralisa publicações online e shutdown pode afetar emissão de vistos

A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram nesta quarta-feira (1º), a paralisação da publicação de conteúdos nas redes sociais, em decorrência do shutdown no governo Donald Trump. anunciaram nesta quarta-feira (1º), aem decorrência do

A embaixada e os consulados comunicaram que o bloqueio orçamentário nos EUA impede a atualização regular das contas no X e no Instagram. Os perfis ficarão inativos "até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança".

Nos últimos meses, os perfis da embaixada reproduziram e disseminaram ao público doméstico brasileiro conteúdos publicados pelo Departamento de Estado críticos a autoridades públicas e ao processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal.

O Itamaraty reagiu apontando um comportamento inadequado e uma ingerência externa em assuntos domésticos. Embora entenda que a embaixada seguiu instruções de Washington, a chancelaria convocou repetidas vezes para reprimendas o encarregado de negócios Gabriel Escobar, chefe da diplomacia americana no País.

A representação diplomática também indicou que a falta de aprovação do orçamento no Congresso americano poderá afetar a emissão de vistos e passaportes.

A embaixada não indicou o prazo em que isso poderia ocorrer, mas disse que os serviços já programados continuarão até quando for possível.

"No momento, os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA no exterior continuarão enquanto a situação permitir", disse o comunicado publicado nos perfis oficiais no X e no Instagram.