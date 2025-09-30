Em reunião, Trump cobra lealdade de seus generais

Em uma ação inédita na história moderna dos Estados Unidos, Donald Trump e seu secretário de Guerra, Pete Hegseth, convocaram centenas de oficiais-generais dos seis ramos de suas Forças Armadas para apresentar um plano de enquadramento à ideologia direitista do presidente.

“Quem estiver descontente deve pedir demissão”, disse Hegseth, num anúncio de expurgo que já atingiu quase duas dezenas de oficiais graduadas neste primeiro ano do segundo mandato de Trump.

Já o presidente sugeriu que "nossas cidades inseguras" serão "campos de treinamento", numa referência às intervenções que fez em locais como Washington. "Estamos sob invasão por dentro, não diferente de um inimigo interno, mas mais difícil de várias formas porque eles não usam uniformes", afirmou.

"Se as palavras que eu digo hoje estão deixando seus corações apertados, então vocês deveriam fazer a coisa honrada e renunciar", disparou o secretário. "Eu sei que a maioria de vocês sente o contrário", afirmou Hegseth, a quem coube dar o recado de forma mais objetiva.

Com isso, o governo Trump imita o que ocorre na Venezuela desde que o chavismo assumiu o poder, há 26 anos. Não é pouca ironia: o regime em Caracas, que metamorfoseou-se em uma ditadura sob Nicolás Maduro, é hoje objeto de ameaça de ataque militar contra supostos cartéis de drogas justamente por Trump.

O presidente em si fez um discurso, após Hegseth, pouco coerente, inserindo temas como tarifas e platitudes acerca de seu gosto por um documentário sobre vitórias navais. Repassou temas que já havia abordado sobre defesa, da Guerra da Ucrânia ao Oriente Médio, com imprecisões e falsidades, mas deu um tom político inequívoco à fala.

"Vocês terão quatro anos como nunca antes", prometendo "lutar, lutar, lutar", um de seus motes de campanha, para "vencer, vencer, vencer". Desfiou críticas aos antecessores democratas Joe Biden e Barack Obama.

Em seu primeiro mandato, Trump havia sido bloqueado pela cúpula militar, em particular pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, que ao deixar o cargo em 2023 disse que os militares não se "juraram lealdade a um aspirante a ditador". O republicano revogou a proteção legal dada ao general ao assumir o cargo.

A Constituição americana proíbe a politização das Forças Armadas. O movimento ocorreu no comando dos Fuzileiros Navais em Quantico, próximo a Washington. Na semana passada, o Pentágono havia convocado toda a cúpula militar americana para uma reunião sem temática divulgada.

Eles falaram a cerca de 800 generais e almirantes em um palco com uma grande bandeira americana ao fundo imitando o cenário do clássico discurso do general George S. Patton a suas tropas antes da invasão da França em 1944 —como descrito no filme "Patton" (1970), e não na vida real, o que diz algo sobre o trumpismo.