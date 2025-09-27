Irã volta a sofrer sanções por programa nuclear após dez anos

O Irã voltou a estar sob sanções por causa de seu programa nuclear, após um intervalo de dez anos. O Conselho de Segurança da ONU vetou na sexta (26) uma resolução que pedia o adiamento da punição ao país persa. Rússia e China tinham proposto estender por seis meses o prazo para o início da ativação automática das punições relativas ao projeto atômico iraniano. A resolução foi bloqueada por Reino Unido, França e Alemanha, o chamado E3.

Com a decisão, todas as sanções da ONU contra o Irã voltam a valer neste sábado (27), às 21h no horário de Brasília. Elas incluem embargo a vendas de armas, proibição de enriquecimento e reprocessamento de urânio, veto a atividades com mísseis balísticos de potencial nuclear, congelamento global de ativos, restrições de viagem a indivíduos e entidades iranianas.

Segundo Barbara Wood, representante do Reino Unido no Conselho de Segurança, não havia garantias suficientes do Irã para uma solução diplomática rápida. "Este conselho cumpriu todas as etapas exigidas pelo processo de reimposição automática estabelecidas na resolução 2231", afirmou.

O grupo E3 acusa Teerã de violar o acordo de 2015 que visa impedir o desenvolvimento de armas nucleares. O regime iraniano nega a intenção de fabricar esse tipo de armamento.

Em resposta à decisão do Conselho, o Irã convocou neste sábado seus embaixadores no Reino Unido, França e Alemanha para consultas, segundo a imprensa estatal.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou a jornalistas que o Irã não pretende deixar o Tratado de Não Proliferação como reação à restauração das sanções da ONU. "O Irã nunca buscará armas nucleares. Estamos totalmente preparados para ser transparentes em relação ao nosso urânio altamente enriquecido", disse.

Pezeshkian ainda afirmou que considera a ativação automática das sanções um dispositivo nulo e politicamente irresponsável. "A diplomacia nunca morre, mas ficará mais difícil e complexa daqui para frente", declarou.